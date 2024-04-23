23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Oltu\'da Coşkuyla Kutlandı

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Oltu'da coşku içerisinde kutlandı.

Kutlama törenleri hükümet meydanında bulunan Atatürk anıtına kurum amirlerinin katılımı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin tarafından Atatürk anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunumu ile başladı.

Oltu'da ki 23 Nisan etkinliklerine daha sonra ilçe stadyumunda devam edildi.

Narman Kaymakamı Oltu Kaymakam Vekili Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Garnizon Komutan Piyade Binbaşı Serdar Ekin törene katılan çocukların bayramını kutladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Müzik öğretmeni Serhat Koçoğlu yönetiminde İstiklal Marşı okundu, öğrenciler tarafından göndere bayrak çekildi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Karabekir İlkokulu Öğretmeni Fatma Alver tarafından yapıldı. 25 Mart İlkokulu Anasınıfı Öğrencileri "Ront gösterisi yapıldı.

Şehitler İlkokulu öğrencisi Hatice Şevval Başar tarafından "23 Nisan" adlı şiiri adlı şiirin okunması Yasin Haşimoğlu İlkokulu- Halk oyunları gösterisi, Karabekir İlkokulunca Müzikli Ront Gösterisi yapılmasının ardından 25 Mart İlkokulu Öğrencisi Hatice İkranur Türkay tarafından "Bu Ne Duru Sabah" adlı şiirin okundu. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nca Artvin Yöresi Halk Oyunları gösterisinin ardından Karabekir İlkokulunca Elazığ- Erzurum Silifke Yöresi Halk Oyunları gösterisi ve son olarak Halk Eğitimi Merkezince Erzurum yöresi halk oyunları gösterisi yapıldı. Halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler performanslarıyla alkış topladı. - ERZURUM