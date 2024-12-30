Ömer Barut'un Bağlama Tutkusu - Son Dakika
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Yerel

Ömer Barut'un Bağlama Tutkusu

Ömer Barut\'un Bağlama Tutkusu

Fırat Üniversitesi öğrencisi Ömer Barut, zorluklara rağmen müzikteki azmiyle örnek bir hikaye yazıyor.

30.12.2024 12:40
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Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Ömer Barut, ifade güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi zorluklarla mücadele ederken bağlamaya olan tutkusu ve azmiyle örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Babasının desteği ve kendi kararlılığıyla müzikte emin adımlarla ilerleyen Ömer Barut, gelecekte Türk müziğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Elazığ'da yaşayan 21 yaşındaki Ömer Barut, müzikle iç içe geçen yaşamıyla ve azmiyle örnek bir başarı hikayesi yazıyor. Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 2. sınıf öğrencisi olan Ömer, 13 yaşında tanıştığı bağlamayla hayatına yön verdi. Bağlama çalmayı adeta bir tutku haline getiren genç yetenek, hem müzikteki başarısıyla hem de karşılaştığı zorlukları aşma iradesiyle dikkat çekiyor. İfade etme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı hastalığıyla mücadele eden genç müzisyen, bu durumun hedeflerine ulaşmasına engel olmadığını herkese kanıtlıyor. Azmi, çalışkanlığı ve babası Hakan Barut'un desteği, Ömer'i hayallerine bir adım daha yaklaştırıyor.

Bağlama çalmaya başladığı günden bu yana hayatını müziğe adadığını dile getiren Ömer Barut, "Konservatuvar 2. sınıf öğrencisiyim. Müziği çok seviyorum. Müzik benim yaşam gıdam. Bağlamada yeteneğim vardı, bundan ötürü bağlamayı seçtim. Bağlamayı da çala çala ilerledim. Hocalarımdan ve okulumdan memnunum. Allah, emeği geçen bütün hocalarımıza razı olsun. Başarılı bir süreç geçirmeye de devam edeceğim. Bundan sonra mezun olana kadar bu yolda devam etmeyi düşünüyorum. İleride Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı veya üniversitede hoca olarak yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. Hedeflerim bunlar" dedi.

Ömer'in hem yeteneğini hem de karakterini anlatan sınıf arkadaşlarından Miraç Ozan, "Ömer çok güzel, kibar ve beyefendi bir insan. Sevdiğimiz bir arkadaşımız. Konuşması, sohbeti çok doyumsuz. Birlikte bağlama çalıyoruz. Genel olarak güzel geçiyor. Bağlama konusunda da Ömer'in yeteneği var" şeklinde konuştu.

Ömer'in en büyük destekçisi olan aynı zamanda oğlunun müzikle kurduğu güçlü bağa tanıklık eden babası Hakan Barut ise onun başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Oğlumla gurur duyuyorum. Oğlum gerçekten çok başarılı. Çok gayret gösteriyor. Hocaları ve arkadaşları kendisinden memnun. Bu gayretinden dolayı oğlumu tebrik ediyorum. Fırsat buldukça Ömer'le takılıyoruz. Hocalarından durumunu takip ediyorum. Gayet iyi olduğu, derslerinden bayağı başarılı olduğunu söylüyorlar. Bağlamaya karşı aşırı bir yeteneği var. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Kültür Sanat, Eğitim, Sanat, Yerel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ömer Barut'un Bağlama Tutkusu - Son Dakika

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