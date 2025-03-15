Öner Gürsel Yeniden Kızılay Başkanı

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, 2025 yılı Olan Genel Kurulunda yeninden başkanlığına seçildi.

Türk Kızılay Manisa İl Başkanlığı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurul; Türk Kızılay Denetim Kurulu Başkanı İsmet Durmuş, Türk Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Selman Keresteci, Manisa Aİle ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Pıhtılı, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, İyi Parti Manisa İl Başkanı Ali Zafer İksir, Türk Kızılay delegelerinin katılımıyla, Kızılay hizmet binası konferans salonunda yapıldı.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, yaptığı konuşmada, Türk Kızılay'ın "Herkes için esenlik ve güvenli yaşam" vizyonuyla yorulmadan çalışmaya devam ettikleri söyledi. Kızılaycılar olarak iyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak için her zaman sahada olduklarını belirten Gürsel, şöyle konuştu: "Bir gönüllülük hareketi olarak 1868'de yola çıkan kımızı hilal, birçok savaş ve afette binlerce insana ulaşarak bugün yoluna "Herkes için esenlik ve güvenli yaşam." vizyonu devam ediyor. Kızılaycılar olarak iyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak, dirençliliğini arttırmak ve ızdırabını dindirmek için yürüttüğümüz çalışmalarımızda bizler ülkemizin baktığı yöne bakıyor, Türkiye Yüzyılı'na, İyilik Yüzyılı hedefiyle katkıda bulunmak istiyoruz. Ramazan ayı boyunca kurduğumuz iftar sofralarımızla, evlere ulaştırdığımız gıda kolisi ve sıcak yemeğimizle, kıyafet ve kırtasiye desteğimizle, yetimlerimize özenimizle, eğitimlerimizle, afet anlarında ekiplere ve vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetimizle hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Birbirimizden istifade ettiğimiz, birbirimizden öğrendiğimiz, birbirimize öğrettiğimiz duygulardan, bilgilerden ve değerlerden biliyoruz; Yalnız değiliz. Sizlerin huzurunda bir kez daha hayırseverlerimize, gönüllülerimize ve özverili çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'muzun hayırlı olmasını diliyorum."

Genel kurulda yapılan konuşmaların ardından yapılan seçimde, Öner Gürsel yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanlığı Yönetim Kurulu, Öner Gürsel, Uğur Hasacar, Özer Teksin, Öyküm Aytekin Deveci, Mustafa Gürel, Ataman Taydaş, Murat Mustafa Bilgili, Nursemin Tuskan Akkaş, Cenk Yoldaş, Egemen Arda Ölmez ve Ayhan Uludemir'den oluşuyor.

Kızılay yeni denetim kurulunda da ise Serdar Mersinli, Fikret Mert ve Alparslan Başar yer aldı. - MANİSA