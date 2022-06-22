Op. Dr. Yeşim Edirne: "Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun" - Son Dakika
Üye Girişi

Op. Dr. Yeşim Edirne: "Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun"

22.06.2022 16:05

Op. Dr. Yeşim Edirne: "Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun"DENİZLİ Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerin başında gelen sünnet işlemi, okulların kapanmasıyla birlikte hız kazandı.

Op. Dr. Yeşim Edirne: "Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun"

DENİZLİ Çocukluk çağında en sık yapılan cerrahi işlemlerin başında gelen sünnet işlemi, okulların kapanmasıyla birlikte hız kazandı. Denizli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Yeşim Edirne de sünnette yapılacak cerrahi işlemin çocukta psikolojik travma oluşturmadan hijyenik şartlara uygun gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Yeşim Edirne sünnet hakkında bilinmesi gerekenlerle ilgili uyarılarda bulundu. Sünnetin ciddi bir cerrahi girişim olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Edirne; "Toplumumuz tarafından yüksek önemde olan sünnet işleminin hastane ortamında ve ameliyathane koşullarında alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık için uygulanan basit bir cerrahi işlem olan sünnet, çocuğun tüm yaşamını etkileyebilecek önemli problemlere yol açabilir. Sünnet öncesinde çocuğun mutlaka bir uzman tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Muayene esnasında bebeklerde hipospadias(doğuştan yarım sünnetli), eğrilik ya da dönüklük gibi sorunlar tespit edilirse sünnet işlemi yapılmamalıdır. İlerleyen aylarda düzeltici cerrahi işlem ile birlikte hem sorun çözülür, hem sünnet işlemi uygulanabilir" dedi.

"Sünnet tıbbi olarak her yaşta yapılabilmektedir"

Yeni doğan bebeğin doğar doğmaz sünnet edilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını, yeni doğan bebekte sarılık, kilo kaybı, emme, yutma sorunu gibi problemlerin görülebileceğini sünnet için bu sürenin geçilmesinin daha uygun olacağını belirten Op. Dr. Yeşim Edirne; "Sünnet tıbbi olarak her yaşta yapılabilmektedir. Psikolojik travmanın ve enfeksiyon riskinin en aza indirilmesi açısından doğumdan sonraki ilk 2 yıl içerisinde yapılması daha uygundur. Özellikle 2-6 yaş aralığında sağlık açısından bir gereklilik arz etmiyorsa çocukların cinsel kimlik kazanım dönemi olduğundan ve çocukta oluşabilecek psikolojik travmalardan dolayı lokal anestezi ile sünneti çok tavsiye etmiyoruz. Genel anestezi altında hafif sedasyonla yapılan müdahaleler çocuklarımız için daha uygun olmaktadır. Yine 7 yaşından ergenlik döneme kadar yapılacak sünnet, çocuğun toplumum bir üyesi olduğunu fark etmesini sağlayarak gelişimi için önemlidir" dedi.

Bebeklik döneminde yapılan sünnetlerin iyileşmelerinin daha hızlı olduğunu ve bebek bezli olduğu için de bakımının kolay olduğunu anlatan Op. Dr. Yeşim Edirne; " Sünnetten iki saat sonra beslenmeye başlanabilir. Ameliyat sonrasında hekim tarafından son kontrol yapılır. Sünnet sonrası çocuklar normal hayatına hemen dönebilir. Ameliyattan sonra reçete edilen antibiyotik içerikli kremle işlem yapılan bölgeye pansuman yapılır. Beklenmeyen bir durum görüldüğünde de hemen sağlık tesisine müracaat etmek gerekir" dedi.

YORUMLAR
500
Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı Edirne'de ata çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı Edirne'de Hudut Kartalları FETÖ ve PKK şüphelisi 4 şüpheliyi yakaladı Son dakika haber! Yargıtay, eşini öldüren kocaya verilen 24 yıl hapis cezasını bozdu Son dakika haber! Yargıtay, eşini öldüren kocaya verilen 24 yıl hapis cezasını bozdu
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Çocukluk, Denizli, Edirne, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Op. Dr. Yeşim Edirne: 'Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:07 EGM, Marmaris'teki yangınla ilgili paylaşımları mercek altına aldı! "Şahan" detayı dikkat çekti
22:54 Suna Koçal, Ukraynalı mülteci çocuklar ile bir araya gelerek ebru sanatı yaptı
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 23:15:21. #1.12#
SON DAKİKA: Op. Dr. Yeşim Edirne: "Sünnetin doğumdan sonraki ilk 2 yılda yapılması daha uygun" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement