Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı - Son Dakika
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Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı

11.10.2022 12:36

Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı İş makinesinin kepçesindeki gelin ve damadı görenler şaşkınlık yaşadı Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği gelin Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.

Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı

İş makinesinin kepçesindeki gelin ve damadı görenler şaşkınlık yaşadı

DENİZLİ - Denizli'nin Buldan ilçesinde kepçe operatörü olan damat İbrahim Açar, hayatını birleştirdiği gelin Merve Gökkaya'yı kız evinden iş makinesinin kepçesiyle alarak düğüne götürdü.

Buldan ilçesine bağlı Bursa Mahallesi'nde yaşayan ve kepçe operatörü olarak çalışan damat İbrahim Açar, gelin Merve Gökkaya ile dünyevine girdi. Çiftin düğünü öncesi gerçekleşen gelin alma töreni, sıra dışı görüntülere sahne oldu. Gelininin baba evine ekmek teknesi olan iş makinesiyle gelen damat İbrahim Acar, gelinle birlikte iş makinesinin kepçesine binerek düğün salonunun yolunu tuttu.

Düğün konvoyunun en önünde kepçeyle ilerleyen İbrahim Açar ile Merve Gökkaya çifti, kentin sokaklarında mutluluk turu attı. Davul zurna eşliğinde kepçeyle turlayan damat İbrahim Açar ile gelin Merve Gökkaya çifti, mutluklarını sevenleriyle paylaştı.

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Kaynak: İHA

Denizli, Buldan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Operatör damat, gelinini evinden kepçeyle aldı - Son Dakika

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