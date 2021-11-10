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Ordu'da 09.05'te hayat durdu - Son Dakika

Ordu'da 09.05'te hayat durdu

10.11.2021 11:28
Ordu'da 09.05'te hayat durdu

Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu.

Ordu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Trafikte seyir halinde bulunan sürücüler araçlarını durdurup, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni düzenlendi. Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ilgililer anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise sirenler çalmaya başladı. Bu sırada karayolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar, saygı duruşunda bulundu, ardından ise İstiklal Marşı okudu.

Ünye'de 10 Kasım programı yapıldı

Ünye ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete yolculuğunun 83'üncü yılı dolayısıyla ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Sonrasında da saatler 09.05'i gösterdiğinde siren sesleri ile beraber hayat durdu. Bazı sürücüler de araçlarından inerek, saygı duruşunda bulundu. Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

Fatsa'da saat 09.05'te hayat durdu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak Hükümet Konağı önünde düzenlendi. Törende, Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi'ne ait çelenk sunumu yapıldı, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Fatsa ilçesindeki törene, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kumru'da 10 Kasım dolayısıyla ile tören düzenlendi

Kumru ilçesinde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıldönümü dolayısı ile anma programı düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kumru Kaymakamlığı ve Kumru Belediyesi'ne ait çelenkler sunuldu. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. - ORDU

Ordu'da 09.05'te hayat durdu
Ordu'da 09.05'te hayat durdu
Ordu'da 09.05'te hayat durdu
Ordu'da 09.05'te hayat durdu
Ordu'da 09.05'te hayat durdu
Ordu'da 09.05'te hayat durdu

Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Marşı, Fatsa, Ordu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ordu'da 09.05'te hayat durdu - Son Dakika


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