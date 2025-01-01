Ordu Protokolü Yılbaşı Gecesi Görev Başındaki Personeli Ziyaret Etti

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Ordu protokolü, yılbaşı gecesi görevi başında olan personelleri ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile birlikte yılbaşı gecesi görevi başında olanları ziyaret etti. Ziyarette, şehir girişlerindeki polis ve jandarma uygulama noktaları, polis karakolu, Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Çağrı Merkezi, ildeki hastaneler ile Altınordu İtfaiye Grup Amirliği çalışanları ile bir araya gelen protokol, görevlerinde başarılar diledi, yeni yıllarını tebrik etti.

Yapılan ziyaretlerin sonunda değerlendirmede bulunan Vali Muammer Erol, "2024 yılını bitiriyoruz, yeni yılda umduğumuz, dilediğimiz, beklediğimiz gibi hayırlı huzurlu, sağlık içerisinde hepimizin arzu ettiğimiz, olması için uğraştığımız daha iyilere erişerek 2025 yılını da hep beraber tamamlayalım istiyoruz. Şehrimizdeki huzur iklimi güzel. Bu güzel iklimi devam ettirme noktasında hepimizin niyeti, gayreti var. Allah her türlü afetlerden korusun, dert bela göstermesin" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ise, yeni yılla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirerek, "Şehrimizi dolaşarak ziyaretlerde bulunduk. Amacımız, şimdiye kadar sürdürdüğümüz hizmetleri yeni yılda daha güzel beklentiyle devam ettirmek. Bütün hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - ORDU