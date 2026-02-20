Ören Mahallesi'nde Kanalizasyon Çökmesi Tepki Çekti - Son Dakika
Ören Mahallesi'nde Kanalizasyon Çökmesi Tepki Çekti

20.02.2026 12:31
Aşırı yağışlar sonrası Burhaniye'de kanalizasyon çöktü, pis sular çevreyi etkiledi, önlem alınmadı.

(BALIKESİR) - Haber: Sefer TALAY

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nde geçen hafta aşırı yağışlar sırasında kanalizasyon şebekesinde çökme yaşanırken, rögar kapaklarından fışkıran pis sular çevredeki inşaatları bastı. Aradan bir hafta geçmesine rağmen çalışma yapılmaması tepkilere neden oldu.

Ören Altınyol Kavşağı'nda aşırı yağışlar nedeniyle çöken asfalt yol, kanalizasyon şebekesine de zarar verdi. Kavşak girişi şerit çekilerek trafiğe kapatılırken, çöken kanalizasyon şebekesi yüzünden rögar kapaklarından fışkıran sular çevreyi bastı. Her geçen gün yayılan sular inşaatların çevresini göle çevirdi, etrafı koku sardı. Bir haftadan fazla bir zaman geçmesine rağmen çalışmaya başlanmaması tepkilere neden oldu.

Vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Çözüm bulunmasını isteyen Mustafa Çolak, "Her gün bu yolu kullanıyoruz, buradan gelip geçiyoruz. Bu görüntü, şu koku bizi ve çevredeki insanları da çok rahatsız ediyor. Bu görüntü Ören'e, Ören halkına, bu turistik bölgeye yakışmıyor. Buradaki göçüğün, buradaki akıntının bir an önce giderilmesini, sorunların çözülmesini bekliyoruz. Umarım yakışır, hizmetler sunulur" dedi.

Eren Karakaya da "Buradaki sorun inşallah hemen çözüme kavuşur. Buraya yetkililer geliyor, bakıyor. Koku var, bu kokuyu çekiyoruz. İnşallah, en yakın zamanda çözüme kavuşur" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

13:22
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
13:12
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
Bakan Şimşek güzel haberi verip tek tek sıraladı: Bu ilk defa oluyor
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
