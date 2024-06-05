Orient Ekspresi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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Orient Ekspresi İstanbul'a ulaştı

Fransa'nın Paris kentinden 1 Haziran'da hareket eden Orient Ekspresi, İstanbul'da mehter takımı ile karşılandı. Yolculuk etmenin bedeli 17 bin 500 euro olarak belirlenen tren, 7 Haziran'da Türkiye'den ayrılacak. Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor.

05.06.2024 19:03
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Fransa'nın Paris kentinden 1 Haziran'da hareket eden Orient Ekspresi, İstanbul'da mehter takımı ile karşılandı. Yolculuk etmenin bedeli 17 bin 500 euro olarak belirlenen tren, 7 Haziran'da Türkiye'den ayrılacak.

Fransa'nın Paris kentinden 1 Haziran'da hareket eden Orient Ekspresi İstanbul'a ulaştı. Zürih'ten hareket ederek Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna üzerinden bugün Kapıkule Gar'dan giriş yapan tren, saat 16.55'te İstanbul Sirkeci Garı'na ulaştı. Lüks tren 45 yıl sonra İstanbul'a geldi. Başlangıç noktası Paris olan Orient Express'te (Doğu Ekspresi) yolculuk Paris-Lozan-Milano-Venedik-Belgrad- Sofya-İstanbul arasında gerçekleşti. Yolcular bu yolculuk için 17 bin 500 euro (336 bin 875 TL) ödedi.

Tren cuma günü İstanbul'dan ayrılacak

Baştan aşağı yenilenen trenin tasarımı, iç mekanda kullanılan ahşap paneller 1920'li yılların etkilerini taşıyor. Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor. Orient Ekpsress, 7 Haziran'da saat 16.05' te İstanbul Gar'dan hareket edip, 8 Haziran tarihinde 00.40'ta Türkiye'den çıkış yaparak Bükreş, Sinai ve Budapeşte üzerinden Viyana'ya ulaşacak.

Orient Express treni 8 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 14 vagondan oluşuyor. Türkiye'ye gelişte 48 yolcunun bulunduğu trende dönüşte ise 38 yolcu seyahat edecek.

Orient Express, ilk seferini 4 Ekim 1883'te yaptı. 1888'de duraklar arasına İstanbul da dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Orient Ekspresi İstanbul'a ulaştı - Son Dakika
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