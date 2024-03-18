18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü programı Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gerçekleşti.
Çelenklerin konması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlçe protokolü tarafından şehitlik ziyaret edildi. Şehit Ünal Daka'nın mezarına çiçek bırakıp dua edildi.
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi programına Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı V. Deniz Albay Ahmet Emre İnal, İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Teğmen Batuhan Karagöz, siyasi parti temsilcileri, Kurum Müdürleri, Gaziler katıldı. - MUĞLA
Son Dakika › Yerel › 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi Programı Gerçekleşti - Son Dakika
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.