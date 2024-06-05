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Ortaca'da 'İnsan ticareti' operasyonu

MUĞLA - Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ve Siber Şube Müdürlüklerince, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde insan ticareti yapan ve yabancıları izinsiz olarak çalıştırdıkları tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar neticesinde Ortaca İlçesinde faaliyet gösteren işletmeye yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 8 mağdur kadın (2 İran, 6 Türk vatandaşı) kurtarıldı.

İşlemlerinin ardından Ortaca Adliyesine sevk edilen 8 şüphelide 5'i adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı. İşletmede yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 adet av tüfeği fişeği, 4 adet bıçak, 3 adet flash bellek, 2 adet hesap çizelgesi defteri, 3 adet pasaport, 17 adet cep telefonu, 2 adet sim kart ele geçirildi.