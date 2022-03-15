Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı

15.03.2022 17:46
Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde okul yenileme çalışmaları kapsamında Ortaca Ortaokulu'nun tadilatına başlandı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde okul yenileme çalışmaları kapsamında Ortaca Ortaokulu'nun tadilatına başlandı.

Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ortaca Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım Yapım işi için ihale yapıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Ortaca Ortaokulu okul binası güçlendirme çalışması bu hafta başladı. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak çalışmaları yerinde inceledi ve şantiye şefinden bilgi aldı.

5 aylık sürede bitmesi planlanan çalışmanın zamanında başladığı ve titizlikle yürütüldüğünü gözlemlediklerinin belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavak, "Güçlendirme çalışmaları sonucunda ilçemize yepyeni bir okul kazandırılmış olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Çok yakında ilçemize her detayıyla yenilenmiş bir okul binası dahil edilecek. Seksenli yıllarda yapılmış ve yapısal olarak oldukça yıpranmış olan Ortaca Ortaokulumuz, en az ilk yapıldığı günlerdeki kadar görkemli, günümüz teknolojisinin en üst imkanlarıyla yeniden hayat bulacak. Nice öğrencimizi mezun edecek, nice öğrencimizin başarı hikayesinde ana mekan olacak. İlçemize bu imkanı sağlayan başta Bakanımız Mahmut Özer ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Akçay olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - MUĞLA

Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı
Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı
Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı

YORUMLAR
500
Mudanya'da lise öğrencileri polislerle kitap okudu Mudanya'da lise öğrencileri polislerle kitap okudu Bodrum'da 350 çocuk, 'Harikalar Mutfağı'nda buluştu Bodrum'da 350 çocuk, 'Harikalar Mutfağı'nda buluştu

milli eğitim bakanlığı, Hisarcık, Ortaca, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
16:06 Haberler.com'un YouTube kanalına katılan müzisyen Tuğba Ünal: Sanat benim nefesim
16:02 Galatasaray - Barcelona maçının hakemi Daniele Orsato oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 17:53:19. #1.11#
SON DAKİKA: Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement