Ortaklar Çöp Şişi\'ne Dikkat Çekildi

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Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, yaptığı paylaşımla coğrafi işaretli Ortaklar Çöp Şişi'ne dikkat çekti.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesi'ne özgü olan ve ülke genelinde ün salan coğrafi işaretli Ortaklar Çöp Şişi, ilçeye değer katmaya devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de yaptığı paylaşımla, ilçenin tanıtımına katkı sağlayan Ortaklar Çöp Şişi'ne dikkat çekti. Ortaklar Çöp Şiş lezzetinin sadece Germencik'te tadılabildiğini ifade eden Başkan Zencirci, 'Önemli hatırlatma' başlığıyla yaptığı paylaşımında "Coğrafi İşaret tescilli, damak çatlatan eşsiz lezzetiyle uluslararası üne sahip gastronomi harikamız Ortaklar Çöp Şiş sadece ana vatanında yani burada yenir" ifadelerine yer verdi. - AYDIN