Ortaklar Mahallesi'nde genç ofis açıldı - Son Dakika

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği "Genç Ofis" hizmete girdi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 60'ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini arttırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici, geliştirici gücünün kullanılması amacıyla eski Ortaklar Belediyesi binası, Ortaklar Genç Ofis'e dönüştürüldü.

Ortaklar Genç Ofis'in içerisinde satranç, masa tenisi, mangala, langırt, akıl ve zeka oyunları, derslikler, atölyeler bulunuyor. Gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak. Genç Ofis, Gençlik Merkezi konseptinde hizmet verecek.

Geleceğin teminatı olan gençlerin, çeşitli sanatsal aktiviteler, kültürel ve sosyal faaliyetler ile gönüllülük projelerinde yer alabilecekleri önemli bir ofisi Germencik'e kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Her yönden iyi yetişmiş bir gençliğe sahip olabilmemiz için elimizdeki tüm imkanları değerlendirmeye çalışıyoruz. Göreve geldiğimde Aydın'da sadece 1 adet Gençlik Merkezi vardı. Şimdi ise 2 Gençlik Merkezimiz 2 Genç Ofisimiz var. Köşk Gençlik Merkezimiz yakında hizmete açılacak, böylece gençlik merkezi sayımız 3'e ulaşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile imzalanan protokol kapsamında her ilçemize gençlik merkezi açmayı hedefliyoruz. Germencik İlçemize ve gençlerimize Ortaklar Genç Ofis'imizin hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimiz burada gönüllerince eğlenecek, bilgi sahibi olacak, etkinliklere katılacak ve topluma yararlı bir birey olma yolunda ilerleyecek. Ben bu vesileyle Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Hüseyin Aksoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN