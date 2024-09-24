Ortaöğretim Müdürleri Toplandı

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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaöğretim okullarının müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda akademik başarının arttırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında akademik başarı korumaya ve arttırmaya yönelik yapılacak çalışmalar, TYT ve AYT sınavlarına ilişkin genel değerlendirmeler, ortaöğretim kurumları yönetmeliği ve diğer mevzuatlarda yapılan değişiklikler görüşüldü. Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredat Değişiklikleri, pansiyonlu okulların durumları, okullarda yürütülen DYK kursları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlatmış olduğu proje çalışmaları, devamsızlığı önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar ile diğer gündem maddeleri görüşüldü. - AFYONKARAHİSAR