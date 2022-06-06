OSB'de seçim tarihi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

OSB'de seçim tarihi belli oldu

06.06.2022 23:34
OSB'de seçim tarihi belli oldu

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde hazırda bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin istifasının ardından yapılacak seçim tarihi 24 haziran 2022 olarak belirlendi.

Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde hazırda bulunan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin istifasının ardından yapılacak seçim tarihi 24 haziran 2022 olarak belirlendi.

OSB'ye başkan olarak sanayici tarafından seçilen Tahir Nursaçan ve OSB'de 4 yöneticinin yargı kararı görevden uzaklaştırılmasının ardından kısa süreliğine aynı yönetimden Murat Yibur geçici olarak başkan seçilmiş iken yapılan yönetim kurulu toplantısı ile Yunus İmamoğlu ismi başkanlığa seçilmiş idi. OSB yönetim kurulundan Yunus İmamoğlu, Murat Yibur, Şaban Andaç, Mustafa Katırcıoğlu, Hacıbey Emre Erkahyaoğlu, Mehmet Beydilli ve Hasan Elcümen yönetimden istifa ederken denetim kurulunda görev yapan Levent Somtaş, İsmail Işık, Ali İstanbulluoğlu ve Selçuk Sancak denetim kurulu üyeliklerinden 26.05.2022 tarihinde istifa etmişlerdi.

Buna göre, istifalar Sanayi ve Ticaret il müdürlüğü tarafından kabul edilirken seçimlerin 24 Haziran 2022 tarihinde Cuma günü yapılacağı öğrenildi. Yapılacak olan seçimlerde resmi bir adaylık konusunda açıklama olmaz iken, OSB içerisinde kulisler şimdiden hareketlenmeye başladı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kayseri, OSB, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel OSB'de seçim tarihi belli oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:11 Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi
23:09 Apple ürünlerine zam geldi! İşte yeni iPhone fiyatları
22:45 AK Parti, Hindistan'da iktidar partisi yetkilisinin Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli ifadeler kullanmasına tepki gösterdi
22:42 Kargoyla gönderilen oyuncuk ayının içinden uyuşturucu madde çıktı
21:58 Avrupa maymun çiçeği tehlikesi altında! 225 vaka ile en çok İngiltere'de görüldü
21:19 Bakan Bilgin, temmuz ayında kapsamlı iyileştirme yapılacağını belirtti
21:16 Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
20:56 İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, PKK yanlısı gösteri nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
20:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal yardımlarla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı: 15 milyar liralık paket geliyor
20:12 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Platin Jübile kutlamalarına Prens Louis'in sevimli halleri damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 23:40:56. #1.11#
SON DAKİKA: OSB'de seçim tarihi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement