OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret - Son Dakika
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OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

13.04.2022 15:39
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan başkan Özdoğan "Her zaman sanayicilerimizin yanındayız, her zaman sanayicilerimizle aktif ve dinamik bir şekilde iç içe olmalıyız" dedi.

Ziyarette konuşan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, "İçinde bulunduğumuz bölgenin belediye başkanını ziyaret etmekten oldukça mutluyuz. Değerli başkanımızla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak istişare yapacağız, sorunlarımızı konuşmak üzere sanayicilerimiz adına buradayız" dedi.

Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özdoğan, sanayicilerimizle aktif ve dinamik bir şekilde iç içe olmalıyız diyerek şöyle konuştu:

"Hacılar sanayi ile hemhal olmuş bir ilçemiz. Organize Sanayi Bölgesi'nde de hem Hacılarımız hem Melikgazi'mizin de coğrafi olarak sınırları içerisinde bulunması da bizim için önemli. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Organize Sanayi Bölgemizle aktif, dinamik, sürekli işbirliğinde ve iç içe olmalıyız. Bununla birlikte yeni süreçte üretim ve istihdamın önceliğiniz olduğunu biliyoruz. Bu süreçte de bizimde bu istihdama bu üretime yerel yönetimler olarak nasıl katkı verebiliriz, var olan katkıyı nasıl arttırabiliriz, bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah sizlerle birlikte bu yeni süreçte çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz." - KAYSERİ

OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret
OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret

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Bilal Özdoğan, Kayseri, Hacılar, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OSB yönetiminden Başkan Özdoğan'a ziyaret - Son Dakika


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