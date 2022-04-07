OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret - Son Dakika
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OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret

07.04.2022 12:24
OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus İmamoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette OSB Başkanı Yunus İmamoğlu'na yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Ziyarette konuşan OSB Başkanı İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından Başkan Yalçın'ın yaptığı hayırlı olsun ziyaretine karşılık iadeyi ziyarette bulunduklarını belirtti.

Başkan Yalçın'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen OSB Başkanı İmamoğlu, Talas'ta başarılı çalışmalara imza atıldığını kaydetti. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Başkan Yalçın da Kayseri sanayisinin önemine dikkat çekti ve Başkan İmamoğlu ile ekibine başarılar diledi. - KAYSERİ

OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret
OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret

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Ramazan'da da şeffaf oda Ramazan'da da şeffaf oda Kayseri OSB yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor Kayseri OSB yönetimi ziyaretlerini sürdürüyor

Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, OSB, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OSB yönetiminden Başkan Yalçın'a ziyaret - Son Dakika


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