Osmaneli\'de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Ardından Osmaneli Stadyumu'nda devam eden kutlama programında konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şener Öner, "Türk genci, Türk istiklali ve Türk Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. Temeli 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılan 'milli egemenlik' ilkesi ile birliğimiz ve bütünlüğümüz sağlanmış, çarenin ancak millette olduğu tescillenmiştir. Bugün de vazgeçilmez güç kaynağımız olan milli iradenin yaşatılması için hepimize ve özellikle Atatürk'ün 19 Mayıs'ı armağan ettiği siz gençlere büyük görevler düşmektedir. Unutmayınız ki sizler Atatürk'ün eserlerinin temel taşısınız. Unutmayınız ki her 19 Mayıs'ta Samsun'dan elden ele Ankara'ya koşturulan bayrağımız, rengini siz asil Türk evladının damarlarındaki asil kandan almaktadır. Sözde değil, bu özde duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, siz gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından liseli öğrencileri tarafından gösteriler sunuldu. İlçedeki okullar arası yarışmalarda ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından hediyeler verildi.

Kutlamalara Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Bekir Torun, Cumhuriyet Savcısı İlyas Öner, İlçe Emniyet Müdürü Zafer Şenocak, Jandarma komutanı Üsteğmen Mustafa Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, İl Genel Meclis üyeleri, siyasi parti başkanları, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - BİLECİK