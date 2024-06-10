Osmaneli'de Karadeniz Rüzgarı Esti - Son Dakika
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Osmaneli'de Karadeniz Rüzgarı Esti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen yaz konserinde fırtına gibi bir atmosfer yaşandı. Başkan Torun, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek konserlerin devam edeceğini belirtti.

10.06.2024 10:41
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde adeta Karadeniz fırtınası esti.

Osmaneli Karadenizliler Derneği ekibi ikinci yaz konserlerini gerçekleştirirken adeta sahnede fırtına gibi estiler. Konsere Belediye Başkanı Bekir Torun, Kaymakam Yüksel Ünal, ilçe başkanları, il genel meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve halkın katılımlarıyla gerçekleşti. Yapılan müzik şöleni, horon gösterileriyle halka coşkulu anlar yaşatıldı. Herkesin zevk aldığı ve eğlendiği konserde Başkan Torun, Karadenizliler Derneği Başkanı Orhan Ağca'ya, dernek üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek bu yaz konserlerinin temposuna devam edeceğini açıkladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaneli'de Karadeniz Rüzgarı Esti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaneli'de Karadeniz Rüzgarı Esti - Son Dakika
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