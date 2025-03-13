Osmaneli\'nin Üretim Kapasitesi 6 Kat Artıyor

Bilecik'in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Bekir Torun ve Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli'nin ünlü ayva lokumu ve yöresel ürünlerinin üretildiği tesis ile yeni açılan satış ofisini ziyaret etti.

Başkan Torun, Osmaneli'nin eşsiz lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla üretim kapasitesinin 6 katına çıkarıldığını belirtti. Bu yeni tesisin, hem yerel ekonomiye hem de istihdama önemli katkılar sağladığını vurguladı. Osmaneli Belediye Başkanı Torun şunları söyledi; "Osmaneli'nin zengin mutfak kültürünü tanıtmak ve ekonomimize katkı sağlamak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırarak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziyarette, yerel üreticilerle de bir araya gelen Kaymakam Abdüssamed Kılıç, tesisin bölgedeki istihdam ve ekonomik gelişime olan olumlu etkilerinden bahsetti. Kılıç, "Bu tür yatırımlar, yerel ekonomimizin güçlenmesine ve halkımızın refahının artmasına katkı sağlıyor" dedi. - BİLECİK