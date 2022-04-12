Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye - Son Dakika
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Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye

12.04.2022 17:07

Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye 'Bursa'nın Fethi ve Tarihi Mirası' tuvallerde Osmangazi Belediyesi, bu yıl 17'ncisini düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ile Özbekistan'da bulunan Türk...

Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye

'Bursa'nın Fethi ve Tarihi Mirası' tuvallerde

BURSA - Osmangazi Belediyesi, bu yıl 17'ncisini düzenlediği Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri çerçevesinde Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ile Özbekistan'da bulunan Türk Dünyası ressamlarını bir araya getirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri için Orta Asya'dan Bursa'ya gelen ressamları Soğanlı Kültür Merkezi'nde ziyaret etti. "Bursa'nın Fethi ve Tarihi Mirası" konulu atölye çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Dündar, "Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Fetih Şenlikleri'mize yenilikler getirdik. Gezek gecesinin yanı sıra Türk Dünyası ressamlarını buluşturduğumuz etkinliklerimize olan ilgi bizleri oldukça mutlu etti. Ressamlarımız şenlik çerçevesinde gördüklerini tuvallere dökerek, bu coşkuyu ölümsüzleştiriyor. İncelediğim kadarıyla şimdiden birbirinden güzel eserler ortaya çıkmış. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu birlikteliğin aramızdaki ebedi kardeşliğin yeni bir nişanesi olarak değerlendiriyorum" dedi.

Ressamlarla tek tek sohbet eden Dündar, atölye çalışmalarının 14 Nisan Perşembe günü saat 12.00'de Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde sergileneceği bildirdi.

Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye
Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye
Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye

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Osmangazi Belediyesi'nden görkemli 'Fetih Şenliği' açılışı Osmangazi Belediyesi'nden görkemli 'Fetih Şenliği' açılışı FETİH ŞENLİKLERİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ FETİH ŞENLİKLERİ'NE GÖRKEMLİ AÇILIŞ

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Bursa, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi Belediyesi'nden Türk dünyasını buluşturan atölye - Son Dakika


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