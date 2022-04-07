Osmangazi'de göz kamaştıran sergi - Son Dakika
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Osmangazi'de göz kamaştıran sergi

07.04.2022 13:06

Osmangazi'de göz kamaştıran sergi Dündar: "40 Gönül ve Kültür Sultanı yad edildi" Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, son olarak "Bursa'nın Gönül Sultanları" adlı Hat Sergisi'ni sanatseverlerin...

Osmangazi'de göz kamaştıran sergi

Dündar: "40 Gönül ve Kültür Sultanı yad edildi"

BURSA - Yansıttığı tarihi değerlere uygun konferans, panel ve çeşitli toplantılara ev sahipliği yapan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, son olarak "Bursa'nın Gönül Sultanları" adlı Hat Sergisi'ni sanatseverlerin beğenisine sundu.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeniden göz kamaştıran bir sergiye kapılarını açtı. "Bursa'nın Gönül Sultanları" adlı Hat Sergisi'nin açılışına; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir, Prof. Dr. Mustafa Kara ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak 150'yi aşkın basılı kitaplarının olduğunu söyledi. Başkan Dündar, "Prof. Dr. Mustafa Kara hocamız ile yıl içerisinde birçok etkinlikte buluşuyoruz. Sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Bursa'nın Gönül Sultanları adlı sergimiz, daha önce hocamızın çıkardığı kitap ile yeniden hayat buldu. Bunun yanı sıra Mahmut Şahin'in hat yazılarıyla göz kamaştıran sergimizde, toplam 40 gönül ve kültür sultanı yad edildi. Böylesine önemli bir çalışmanın 1 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçiye kapılarını açan Panorama 1326 Bursa'da sergilenmesi, müzemize farklı bir soluk getirdi. İnşallah, hayırlara vesile olur" dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin şehrin adeta kültür ve sanat merkezi olduğunu belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da, "Ramazan ayı boyunca açık olacak hat sergisinde, hayatının bir döneminde Bursa'da bulunan gönül sultanlarının çok değerli isimlerini görüyoruz. Her birinin hayatlarını okuduğumuzda ayrı bir hissiyata bürünüyoruz. Emeği geçen herkesi kutluyorum" diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi'nin anlamlı etkinliklere imza attığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Demir ise vatandaşların kalplerine dokunan Başkan Dündar'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, protokol üyeleriyle açılış kurdelasını keserek sergide yer alan eserleri inceledi. Ayrıca Dündar, misafirlere Süleyman Çelebi Hat Levhası hediyesi verdi.

Osmangazi'de göz kamaştıran sergi
Osmangazi'de göz kamaştıran sergi
Osmangazi'de göz kamaştıran sergi

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Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de göz kamaştıran sergi - Son Dakika


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