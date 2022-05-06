Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor

06.05.2022 12:03
Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor

Osmangazi Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra çevre estetiğine uygun olmayan bir görünüm oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi, Fatih Mahallesi'nde halkın can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra çevre estetiğine uygun olmayan bir görünüm oluşturan metruk binayı yıktı.

Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde tespiti yapılan ve yasal prosedürü tamamlanan metruk binalar, tek tek yıkılıyor. İnsanların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle sosyal riskler de oluşturan metruk binaların tespitini yapan ekipler, son olarak Fatih Mahallesi 1. Tutum Sokak üzerinde yer alan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, metruk binaların can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler aldıklarını ifade ederek, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre metruk binaların yıkımlarını sürdüreceklerini söyledi. - BURSA

Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor
Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor
Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500
Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı... O anlar kamerada Tartıştığı kuryenin motosikletini sopayla parçaladı... O anlar kamerada Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken açıklama: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
11:41 Annenin acımasızlığı pes dedirtti! Kızını ayağından zincirle bağladı, komşular yardım çığlıklarına koştu
11:29 Ukrayna, Mariupol ve Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan 500 vatandaşını daha tahliye etti
11:29 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL 14,90 seviyelerinde seyrediyor
11:19 Kim Kardashian'ın kaset oyunu ifşa oldu! Cinsel ilişki videosunu bilerek internete sızdırmış
10:54 Zonguldak'ta kız çocuklarına cinsel istismarda bulunan tutuklu sayısı artıyor: Toplamda 14 kişi demir parmaklıklar ardına yollandı
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 899 liradan işlem görüyor
11:08 Tuzla Tersanesi'ndeki bir gemide gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi: 5 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 12:09:21. #1.11#
SON DAKİKA: Osmangazi'de metruk binalarla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement