Osmaniye'de Asgari Ücret Tepkisi - Son Dakika
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Osmaniye'de Asgari Ücret Tepkisi

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 2025 asgari ücret zammını yeterli bulmayarak isyan etti.

25.12.2024 11:13
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar, 2025 yılında uygulanacak olan asgari ücrete verilen yüzde 30'luk zammın az olduğunu belirterek, duruma tepki gösterdi. Bir asgari ücretli "30 bin lira bekliyorduk asgari ücreti ama 22 bin lira olması bizi hüsrana uğrattı. Kendileri de hüsrana uğrar, erken seçim istiyoruz" dedi. Başka bir asgari ücretli ise "Yılda şöyle düşündüğünüz zaman bir ürüne on defa zam geliyor, asgari ücrete sadece bir defa geliyor" ifadelerini kullandı.

Osmaniyeli vatandaşlar, 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesine tepki gösterdi. Asgari ücretli çalışan bir vatandaş, şunları söyledi:

"Asgari ücret çok az oldu. Biz geçinemiyoruz. Çünkü bir yumurta olmuş 7 lira, bir çay olmuş 10 lira. Bu böyle olmuyor çok az. Bu asgari ücretle geçinemiyoruz, bu böyle olmuyor. 30 bin lira olması lazımdı. Bizim çocuklarımız var, bizim geleceğimiz var. Asgari ücret böyle olmuyor geçinemiyoruz. Çok az, millet isyan bayraklarını çekiyor. Böyle ekonomi olmaz, böyle asgari ücret olmaz. Herkes isyanda."

"Ürüne gelen zamma göre asgari ücrete çok düşük zam verildi"

Başka bir asgari ücretli, "Yetmez, işçinin, emekçinin hakkı sadece 22 bin lira değil, yetmez, ben yeterli bulmuyorum. En azından benim görüşüm 30 bin olması lazımdı. Çünkü yılda şöyle düşündüğünüz zaman bir ürüne 10 defa zam geliyor, asgari ücrete sadece bir defa geliyor. İşvereni de düşündüğün zaman işveren de haklı bir taraftan ama ürüne gelen zamma göre asgari ücrete çok düşük zam verildi. Ben yeterli bulmuyorum" diye konuştu.

"Erken seçim talep ediyoruz"

Başka bir asgari ücretli ise "Asgari ücret 22 bin lira oldu açıklandı. Yeterli değil, yine hayal kırıklığına uğradık, hüsran. İnşallah yani erken seçim talep ediyoruz. 30 bin lira bekliyorduk asgari ücreti ama 22 bin lira olması bizi hüsrana uğrattı. Kendileri de hüsrana uğrar, erken seçim istiyoruz" şeklinde konuştu.

Başka bir asgari ücretli ise "Ben de yeterli bulmuyorum. Benim de 30 bin lira beklentim vardı ama istediğimiz gibi olmadı. Düşünüyoruz yani nasıl geçineceğimizi sadece düşünüyoruz. Ev kira değil, ev kira olsa geçinmemiz imkansız. Evliyim, bir çocuğumuz var. 22 bin lirayla zor yetmez" ifadelerini kullandı.

Osmaniye\'de Asgari Ücret Tepkisi
Kaynak: ANKA

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