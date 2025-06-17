Osmaniye'de Belediye Binasına Taşlı Saldırı - Son Dakika
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Osmaniye'de Belediye Binasına Taşlı Saldırı

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17.06.2025 03:35  Güncelleme: 03:38
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Osmaniye\'de Belediye Binasına Taşlı Saldırı
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Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşla saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Osmaniye'de belediye binasına taşlı saldırı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediye binasının camları akşam saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıya uğradı.

Olay, akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Kamil Kara Bulvarı üzerindeki belediye hizmet binasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler Kadirli Belediyesine hizmet binasına gelerek yanlarında getirdikleri taşlarla saldırıda bulundu. Saldırıda giriş kapısının camları kırıldı. Olayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Sorumluların en kısa sürede adalet önünde hesap vereceklerine olan inancımız tamdır diyen Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Türkiye Cumhuriyeti Kadirli Belediyesi'nden sesleniyorum. Burada ilçe başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, Kadirli sevdalarımız, birim müdürlerimiz, belediye başkan yardımcılarımız burada. Kadirli Belediyesi'ne ha taşla saldırılmış, ha silahla saldırılmış. Bu bizler için aynı şey, Kadirli Belediyesi hiç kimsenin tek elinde olmayan bir devlet kurumudur. Öncelikle devlet terbiyesi içerisinde Kadirli Belediyesi'nin önünde bu failler yakalanana kadar burada bekleyeceğiz. Bu failler yakalandıktan sonra da kimdir? Nedir? Niçin Kadirli Belediyesi'ne saldırı yapılmıştır? Bunları da teker teker öğreneceğiz. Hiç kimse Kadirli Belediyesi'ni bu şekilde bu şekilde rencide edemez. Burası devlet terbiyesiyle yönetilen bir kurumdur. Ben de bu kurumun başında Mustafa Mert Olcar olarak buradayım. " dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Belediye Binasına Taşlı Saldırı - Son Dakika

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