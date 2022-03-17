Osmaniye'de "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" programı - Son Dakika
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Osmaniye'de "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" programı

17.03.2022 10:44
Osmaniye'de "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" programı

Osmaniye Gençlik Merkezi ve KYK Kız Yurdu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı kutlama programı gerçekleştirildi.

Osmaniye Gençlik Merkezi ve KYK Kız Yurdu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü münasebetiyle "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı kutlama programı gerçekleştirildi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Osmaniye Gençlik Merkezi ve Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Yurdu tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle "Bir Diriliş Destanı Çanakkale" adlı şehitleri anma ve zafer kutlama programı gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'ın da katıldığı program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası gençlerin seslendirdiği şiirler, türküler, hatıralar ve ezgilerle devam etti.

Duygu, coşku ve gururun hakim olduğu program sonrasında konuşan Acar, şehitler diyarı Osmaniye'de Çanakkale şehitlerinin ve zafer ruhunu en güzel şekilde yansıttıkları için gençlere teşekkür etti. - OSMANİYE

Osmaniye'de Bir Diriliş Destanı Çanakkale programı

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The Revenant, Çanakkale, Osmaniye, gençlik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Osmaniye'de 'Bir Diriliş Destanı Çanakkale' programı - Son Dakika


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