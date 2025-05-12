Osmaniye\'de Deprem ve Dolandırıcılık Şoku

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de 8 buçuk saat sonra enkazdan çıkarılarak hayata tutunan Özbebek ailesi, ev hayaliyle biriktirdikleri 3 milyon TL'nin ortaklık vaadiyle kurulan işte yok olmasıyla ikinci kez şok yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Osmaniye'nin Yunus Emre Mahallesi'nde kirada oturdukları evde eşi ve 4 çocuğuyla yakalanan ve evlerinin yıkılmasıyla küçük oğluyla birlikte enkaz altında kalan Zahide Özbebek, yakınlarının yardımıyla 8 buçuk saat sonra enkazdan çıkarıldı. Enkaz altında kalan çocukları kafatası çatladığı için epilepsi nöbeti geçirdiğinden tedavisine şehir dışında devam eden Özbebek ailesi, deprem felaketinin ardından bir de dolandırıcılık şoku yaşadı. Asrın felaketinde kirada oturdukları evleri yıkılan Zahide Özbebek'in, ev almak için yıllardır yaptıkları birikim iddiaya göre, kocasının en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı.

Deprem sonrası enkazdan yakınları tarafından çıkarıldığını söyleyen Zahide Özbebek, "4 çocuk annesiyim 6 Şubat depremini kendi kiracı olduğumuz evde ağır şekilde yaşadık. Enkazdan 8 buçuk saat sonra çıktık. Depremin altında bir aracımız gitti. Eşim deprem sonrası en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı. Düğünden kalan, dişimizi tırnağımıza takıp biriktirdiğimiz 3 milyonu, tüm mal varlığımızı ona kaptırdık. Birlikte iş yapıyorlardı o şekilde iş dolayısıyla en yakın arkadaşı eşimi kandırdı. Çocuğum enkazda kafatası çatladığı için epilepsi nöbetleri geçiriyor. Adana'da tedavi görüyor. Eşim yaşadığı dolandırma olayından dolayı psikolojik sorun yaşadı. Tansiyonu çok yüksek olup böbreğine ve kalbine zorluk verdi. Şu an böbrek tedavisi görüyor. 'İleride diyalize girebilir' dedi doktorumuz. Şu an sağlık sorunları nedeniyle hiçbir şekilde çalışamıyor. Sağlık sorunu bu dolandırma olayından sonra oldu. Eşim şimdi çalışamıyor, zaten doktorlar da herhangi bir işe girebilmesi için sağlık raporu vermiyorlar. Sağlık sorunları nedeniyle, sağlık raporu alamıyor. Borçlarımızdan dolayı zaten tüm bankalar tarafından icraya verildik. Avukatlar 'olduğunuz yere geleceğiz', sürekli 'icra memuru göndereceğiz' gibi uyarılarda bulunuyorlar. Ama elimizde hiçbir mal varlığımız yok icra edebilecekleri. Avukat tutabilecek maddi gücümüz yoktu, avukat tutamadık" dedi. - OSMANİYE