Osmaniye'de gaziler öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Osmaniye'de gaziler öğrencilerle buluştu

Osmaniye'de gerçekleştirilen 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' projesi kapsamında gaziler ve öğrenciler bir araya geldi. Toplantıda konuşan Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin Esen, bir milletin savaş sanayisi olmamasının o milleti başkalarına mahkum edeceğini belirtti ve eğitimin önemine vurgu yaptı.

18.03.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de gaziler öğrencilerle buluştu

OSMANİYE - Osmaniye'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" Projesi ile öğrencilerle gaziler bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Cumhuriyetin 100. Yılı ve Türkiye Yüzyılı çerçevesinde uygulanan "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" projesi ile gaziler ve öğrencileri bir araya geldi. Osmaniye Adnan Oğuz Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Kısapala, Gazi Jandarma Astsubay Çavuş Memet Ergen, Gazi Kıdemli Uzman Çavuş Hilmi Demirel, Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin Esen, Kıbrıs Gazisi Ömer Candemir öğrencilerle bir araya geldi.

Bir milletin savaş sanayisi yoksa, o millet başkalarına mahkum olacağını söyleyen Kıbrıs Gazisi Mehmet Emin Esen, "Şehit nurlanmıştır, gazi onurlanmıştır savaşın sonunu belirleyen gazilerdir. Şehit görevini bir noktaya kadar yapar ve orada o hakka yürür, gaziler de son noktayı ve son hedefi vurur. Çanakkale'de nasıl 7 devlet bizi yere vurmaya çalıştıysa, o 7 devlet bugün aynı görevini yapıyor. Ama bunlar gizliydi düne kadar artık açığa vurdular. Görüyorsunuz, terör örgütlerini, terör örgütlerinin arkasında bu 7 devlet var. Kıbrıs'ta mavi vatana sahip çıkıyoruz. Allah o komutanlardan razı olsun, gerçekten şuanda askeriyemiz çok güçlü görüyorsunuz, bir milletin savaş sanayisi yoksa, o millet başkalarına mahkumdur. Bugün görüyorsunuz, belki televizyonlarda da izliyorsunuz, görüyorsunuz biz şu son 20 yıl içinde büyük ataklar yaparak daha önce yine uçak yapmışız, Nuri Demirağ'lar, Nuri Killigil'e ne olmuş o günkü iktidarlar döneminde ama Siyonistler onlara hükmetmiş o insanların uçak fabrikalarını soba imalatına çevirmişiz. Sizler de yarın o teknofest çocukları olacaksınız bu teknolojinin içinde olacağınızdan hiçbir şüphem yok. Çok çalışacaksınız, çok okuyacaksınız, eğitim her şeyin baş eğitim. Eğitimin olmadığı yerde hiçbir şey yok biz savaşa gittik evet. Savaşta bize talimatı veren, bize analizleriyle bize taktik veren komutanlarımızdır" dedi.

Kaynak: İHA

Emin Esen, Osmaniye, Kıbrıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Osmaniye'de gaziler öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


23:34 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton’tan ilk görüntü 83 gündür haber alınamayan Prenses Kate Middleton'tan ilk görüntü
23:05 Gökhan Zan’a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında adı geçen AK Partili vekilden ilk sözler
22:10 Erdoğan, Putin’i tebrik etti ve Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı Erdoğan, Putin'i tebrik etti ve Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi çağrısı yaptı
21:23 Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı Canan Kaftancıoğlu para sayma görüntülerine ilişkin ifadeye çağrıldı
18:32 Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan’da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı Fenerbahçe, ligden çekilme gündemiyle 2 Nisan'da olağanüstü genel kurul toplantısı kararı aldı
23:45 İrfan Can Eğribayat, Egemen Korkmaz’a sert tepki gösterdi İrfan Can Eğribayat, Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi
21:09 Ali Koç’un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın Ali Koç'un ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da esti gürledi: Kimse bizi meze etmeye kalkışmasın
20:49 Yenikapı Miting Alanı’nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı Yenikapı Miting Alanı'nda teröristbaşı Öcalan posteri açan 2 kişi tutuklandı
19:21 Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu Aracıyla ters yöne giren polis, yol verme tartışmasında sürücüyü bacağından vurdu
18:54 Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa etti Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan istifa etti
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2024 00:16:28. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de gaziler öğrencilerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement