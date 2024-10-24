Osmaniye'de Kebapçılık Sıkıntısı - Son Dakika
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Osmaniye'de Kebapçılık Sıkıntısı

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Osmaniye'deki kebapçılar, artan maliyetler ve işsizlik nedeniyle satış yapamamaktan şikayetçi.

24.10.2024 12:53
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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE)- Osmaniye'de kebapçılık yapan esnaf satış yapamamaktan dert yandı. Günde 10 ekmek kebap dahi satamadığını ifade eden esnaf İsmail Aslan, "Kirayı ödeyemiyoruz. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım? Aç ayı oynar mı? İnsanlar aç oldu mu saldırır sağa sola" dedi.

Osmaniye Rahime Hatun Meydanı'nda bulunan konteyner çarşıda kardeşiyle birlikte kebapçılık yapan İsmail Aslan, satış yapamamaktan yakındı. Günde 10 ekmek kebap dahi satamadığını ifade eden Aslan, artan maliyetler karşısında ne yapacağını bilmediğini söyledi. İsmail Aslan, şöyle konuştu:

"Biz burada günlük 10 ekmek kebap zor satıyoruz. İş yok, eski işlerimiz hiç yok. Daha önceki mesela işler bundan iyiydi. Biz şu anda evimizi geçindiremiyoruz. Kiramızı ödeyemiyoruz. Tamam devletimiz bize konteyner verdi ama iş olmuyor. Ev kirasını ödeyemiyoruz. Şu andaki pozisyonda durumumuz çok kötü. Günde sattığım ekmek onu geçmiyor. Benim psikolojim bozuldu. Eve gidiyorum huzur yok, buraya geliyorum huzur yok yani olmuyor. Ne yapmamız lazım? Böyle git git gel kirayı da ödeyemeyiz, huzur da kalmaz. Psikolojimiz de bozuldu. Gece saat 11'e kadar bekliyoruz sattığımız ekmek 10 ekmek kebap, 11 ekmek satamıyoruz. Biz burada aç mı kalalım? Evimizi geçindirmeyelim mi yani. Kirayı ödeyemiyoruz. Anlatıyoruz, derdimizi anlatıyoruz. Ne yapalım, hırsızlık mı yapalım? Aç ayı oynar mı? İnsanlar aç oldu mu saldırır sağa sola."

Mikail Aslan ise "Öğlen saati geldi daha siftah bile etmedik. Sadece kavurmayı hazırlıyorum. Bir dürüm bile satamadık. Şu saatte normalde müşteri bayağı olması gerekirken hiç müşteri gelmiyor. Biz ne yapacağız bilmiyoruz. Geçinemiyoruz sıkıntı yaşıyoruz. Burada iş yapamıyoruz. Çocuk okuyor üniversitede mesela, ev kira sıkıntı çekiyoruz. Orada kira ne yapacağız?" diye konuştu.

Osmaniye\'de Kebapçılık Sıkıntısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Osmaniye'de Kebapçılık Sıkıntısı - Son Dakika

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