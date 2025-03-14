Osmaniye'de Kuraklık Çiftçiyi Vurdu

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Türkiye'de etkisini gösteren kurak hava çiftçileri perişan etti. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlasına buğday eken çiftçi, yağmur yağmamasından ve zamanında sulama yapamadığından dolayı kuruyan buğday tarlasını sürmek zorunda kaldı. Çiftçi Serkan Yozcu, "Şu an 300-400 bin lira zararımız var. Hepsi borç gübre, zehir, mazot kira biraz da. Zarar ettik" derken başka bir çiftçi Tahir Üstünel ise, "Buğday kurudu. 40 dönüm ekmiştim. Hep borç, gübre, tohum, mazot. Yağmur yağmadı, kurak" ifadelerini kullandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Topraktepe köyünde çiftçiler, havaların kurak giderek yağmur yağmamasından ve zamanında sulama kanallarından su alamadığından dolayı kuruyan buğday tarlalarını sürmek zorunda kaldılar. Zarar ettiğini ifade eden çiftçi Serkan Yozcu şöyle konuştu:

"100 dönüm buğday ektim hepsi kurudu. Su yoktu sulayamadım. Su, kanal üstleri dört bin lira kanal adları iki bin lira dönümü. Şu an 300-400 bin lira zararımız var. Hepsi borç gübre, zehir, mazot kira biraz da. Zarar ettik. Cenab-ı Allah'tan geliyor yapacak bir şeyimiz yok, devletimizden yardım bekliyoruz Allah rızası için. Boş kalacak tarla, ekemeyeceğiz. Yağmur olmazsa o da koruyacak bir masraf da ona edeceğiz. Bu sene yağmur yağmadı, yok. Normalde ocak, şubat, mart aylarında yağıyordu hiç yok yağmur şu an. Yok yapamadık sulama, işte kurudu."

"200 bin lira zararım var"

Bir başka çiftçi Tahir Üstünel ise, "Buğday kurudu. 40 dönüm ekmiştim. Hep borç, gübre, tohum, mazot. Yağmur yağmadı, kurak. Sulama yapamadım kanalda o zaman su yoktu. Şu anda 200 bin lira zarar var. Kavun ekmeyi düşünüyoruz o da olursa bahtımıza" şeklinde konuştu.