 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ÖSYM Başkanı Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

ÖSYM Başkanı Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Prof. Bayram Ali Ersoy ve beraberindekiler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı ziyaret etti. Ziyarette, Ordu Üniversitesi'nin akademik yapısı, araştırma ve projeler ile ÖSYM sınavlarının verimliliğine yönelik çalışmalar konuşuldu. ÖSYM Ordu İl Sınav Koordinatörlüğü görevi değişti.

ÖSYM Başkanı Ordu Üniversitesi\'ni ziyaret etti
28.12.2023 - 18:28,
Abone Ol

ÖSYM Başkanı Prof. Bayram Ali Ersoy ve beraberindekiler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı makamında ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi'nin akademik yapısı, yürütülen araştırma ve projeler ile ÖSYM sınavlarının verimliliğine yönelik çalışmalar konuşulduğu ziyarette, ÖSYM Ordu İl Sınav Koordinatörlüğü görevi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Maden'den, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özsoy'a devredildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Bayram Ali Ersoy'u Ordu Üniversitesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ORDU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bayram Ali Ersoy, Orhan Baş, Edebiyat, Ordu, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ÖSYM Başkanı Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


17:44
Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu 'Lobi' belgeselini yayınladı Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27
Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26
FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16
Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14
Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53
Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43
10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31
Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak

Son Dakika
17:44 Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, ABD'nin yasak koyduğu "Lobi" belgeselini yayınladı
17:27 Avustralya'da sörf yapan gence köpek balığı saldırdı, babasının gözleri önünde öldü
17:26 FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen aktif görevdeki 445 emniyet mensubu açığa alındı
17:16 Hatayspor'dan ayrılıyor mu? Volkan Demirel sessizliğini bozdu
17:14 Tuna Nehri'nde, içinde Türk denizcilerin de olduğu yük gemisi mayına çarpıp karaya oturdu
16:53 Ankara'da Tartışma Sonucu Gelin Silahla Öldürüldü
16:43 10 kişinin öldüğü kazayı yara almadan atlatan vatandaş o anları anlattı: Araba hızla gelip yaralılara çarptı
16:31 Çalışan emekliler 5 bin liralık ikramiyesine yarın kavuşacak
16:26 Asgari ücretteki 2 liranın sırrı ortaya çıktı
16:09 İki kez güzellik kraliçesi seçilen Alondra Mercado Campos, tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 18:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: ÖSYM Başkanı Ordu Üniversitesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement