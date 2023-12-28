ÖSYM Başkanı Ordu Üniversitesi\'ni ziyaret etti

ÖSYM Başkanı Prof. Bayram Ali Ersoy ve beraberindekiler, Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ı makamında ziyaret etti.

Ordu Üniversitesi'nin akademik yapısı, yürütülen araştırma ve projeler ile ÖSYM sınavlarının verimliliğine yönelik çalışmalar konuşulduğu ziyarette, ÖSYM Ordu İl Sınav Koordinatörlüğü görevi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Maden'den, Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökhan Özsoy'a devredildi.

ÖSYM Başkanı Prof. Bayram Ali Ersoy'u Ordu Üniversitesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Orhan Baş, ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ORDU