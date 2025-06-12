Otlukbeli'de "Kuran İncilerine Veda" programı düzenlendi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kuran kurslarında eğitim gören 04-06 yaş grubu çocuklara yönelik "Kuran İncilerine Veda" programı düzenlendi.
Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve öğrencilerin velileri katıldı. İlçede 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının yılsonu kapanış programı coşku ve manevi bir atmosfer içinde gerçekleştirildi.
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