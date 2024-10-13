Otomobil ineğe çarptı: 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da otomobilin ineğe çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralanırken inek ise telef oldu.
Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile inek telef olurken 2 kişi ise yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Son Dakika › Yerel › Otomobil İneğe Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?