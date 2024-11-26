Otomobil İşyerine Daldı

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Muğla'da otomobil iş yerine böyle girdi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir sürücü, otomobilini park etmeye çalışırken fren yerine gaza basınca yol kenarındaki işyerinin içine girdi. Olay anı iş yeri kamerasına yansıdı.

Olay, Çarşı Mahallesi Atatürk Çarşı Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. 34 DPK 537 plakalı otomobilin sürücüsü, S.E.K. geri manevra yaparken fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada işletme içerisindeki vatandaşın büyük korku ve panik yaşadığı görüldü.