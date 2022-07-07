Edinilen bilgiye göre, 10 AAC 761 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Erol (55). himayesinde ki otomobil Erdek istikametinden gelirken Bandırma girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Ayşe Geçiçi omzundan yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ayşe Geçiçi 112 Acil ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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