Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

07.07.2022 18:10

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı Balıkesir'in Bandırma ilçesi Erdek istikameti asit lojmanlarının önünde otomobil orta refüje çarptı.

Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Erdek istikameti asit lojmanlarının önünde otomobil orta refüje çarptı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AAC 761 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Erol (55). himayesinde ki otomobil Erdek istikametinden gelirken Bandırma girişinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan Ayşe Geçiçi omzundan yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ayşe Geçiçi 112 Acil ekipleri tarafından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Erdek, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil refüje çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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