Öykü Arin, ilk karnesini aldı - Son Dakika

İzmir'de lösemi tedavisi görürken babasından yarı uyumlu nakille hayata tutunan 7 yaşındaki Öykü Arin, karne sevinci yaşadı.

İzmir'de Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı'nın kızları Öykü Arin'e, yaklaşık 4 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulmuştu. Tedavi süreci boyunca Öykü için ilik nakli arayışında olan aile, bu sebeple 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyası yürütmüştü. Antalya'da devam eden tedavi sürecinde babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılırken, ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Yaşamını İzmir'de sürdüren Öykü, doktorlarının izniyle bu yıl eylül ayında ilkokula başladı. Yarı uyumlu nakil olması sebebiyle dönem dönem kronik ilik savaşı veren Öykü, tüm notlarının "pek iyi" olduğu karnesini almanın sevincini yaşadı. Anne Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabına kızının fotoğraflarını paylaşarak "Ve ilk ilkokul karnesini aldı. Artık bizim evde okuryazar biri daha var. Şuraya tarifsiz duygularla dolu kalbimi bırakıyorum" yazdı. Öykü Arin'in sınıf öğretmenin ise karneye "Sevgili Öykü Arin, azmin, özgüvenin ve sorumluluklarının, bilincin sayesinde başarılı bir başlangıç yaptın. Sımsıcak gülüşünle her zaman içimizi ısıtıyorsun. Seni kutluyor, başarılarının katlanarak devam etmesini diliyorum. Keyifli bir tatili hak ettin. Tadını çıkar ama kitap okumayı da unutma. İyi tatiller" notunu yazdığı görüldü. - İZMİR