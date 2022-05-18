Öz: 19 Mayıs şahlanıştır - Son Dakika
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Öz: 19 Mayıs şahlanıştır

18.05.2022 16:30
Öz: 19 Mayıs şahlanıştır

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Kurtuluş Savaşı, mazlum milletlere umut aşılayan bir şahlanıştır.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımlayan AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, "Kurtuluş Savaşı, mazlum milletlere umut aşılayan bir şahlanıştır." dedi.

19 Mayıs tarihinin düşman çizmeleriyle çiğnenmiş yurdun kurtarılması için verilen Milli Mücadele'nin ilk adımı olduğunu belirten Öz, "Cumhuriyete giden yolda bu şahlanış aziz milletimizin özgürlük ve bağımsızlığından şartlar ne olursa olsun taviz vermeyeceğinin bir kere daha ispatı olmuştur. Kuvayı Milliye ruhuyla, kadını erkeği, genci ve yaşlısıyla omuz omuz veren milletimiz vatanı uğruna şehit düşerek, millet uğruna gazi olarak bu cennet vatanı bizlere armağan etmiştir." dedi.

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a ayak bastığı 19 Mayıs tarihinin Türk milletinin esaret zincirlerini kırdığı yolculuğun ilk halkası olduğunu belirten Başkan Öz, mesajında şunları söyledi:

"19 Mayıs 1919 günü Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesi, Türk milletinin kararlılığı karşısında hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Samsun'da istiklal meşalesini yakarak tüm ülkeyi aydınlatan Mustafa Kemal Paşa, kurduğu Cumhuriyeti de gençlere emanet ederek duyduğu güveni göstermiştir. Atalarımızın savaş cephelerinde gösterdiği azmi, bizler de hizmet verdiğimiz alanlarda tekrar ederek ülkemizi kalkındırmaya ve geleceğe taşımaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Savaşımızda ve tarih boyunca bu millet için toprağa düşen şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyorum." - ERZURUM

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı GTB başkanları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutladı
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öz: 19 Mayıs şahlanıştır - Son Dakika


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