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Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi

16.02.2022 11:48
Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Mehmet Aküzüm, Ergani ilçesinde sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Mehmet Aküzüm, Ergani ilçesinde sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Ergani İlçe Devlet Hastanesinde çalışan sendika üyelerini ziyaret eden Aküzüm, üyelerini sorun ve taleplerini dinleyip çözüm önerilerini paylaştıklarını söyledi. Aküzüm, "Birlik ve dayanışma içerisinde sendikamız çatısı altında daha başarılı yarınlara ulaşacağımıza olan inancımız tamdır. Sendikamızın ilkeleri doğrultusunda daha kapsamlı hizmet anlayışına ulaşacağımızı dile getirmek istiyorum. Sağlık emekçilerimizin vermiş oldukları mücadele ortada. Bu denli samimi mücadele veren bütün sağlık emekçilerimize bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi

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Diyarbakır, Hisarcık, Sendika, Ergani, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öz Sağlık İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkan Aküzüm, sendika üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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