Özel çocuklara kampüs yaşamı

Düzce Üniversitesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığı "Özel Çocuk Özel Aile Üniversitesi" iş birliği protokolü dahilinde özel gereksinimli öğrencileri Konuralp Yerleşkesi'nde konuk ederek onlara üniversite deneyimi kazandırıyor.

Proje ile ülkemizde bir ilki gerçekleştiren Düzce Üniversitesi, kentte bulunan Özel Eğitim Meslek Okulu, Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulu ile Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerini konuk ediyor.

Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Akemoğlu'nun koordinatörlüğündeki proje ile her hafta farklı bir akademik birimi ziyaret eden özel öğrenciler, bu hafta Hakime Erciyas Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu'na konuk oldu.

Hakime Erciyas Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları ile Özel Eğitim Bölümü lisans öğrencileri eşliğinde Yüksekokulu ziyaret eden öğrenciler, üç farklı dersi deneyimleyerek Bilgisayar Laboratuvarı'nı da ziyaret etti.

Hakime Erciyas Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu kantininin ardından karavanada yemek yiyen ve Orta Kafe'de zaman geçiren özel öğrenciler, son olarak Erasmus Kültür Etkinliği'ne katılarak kampüs yaşamının tüm güzelliklerini yaşama imkanı elde ettiler.

Etkinlik ile üniversite hayallerini gerçekleştiren özel öğrenciler, yaşamlarındaki en mutlu günlerden birini yaşayarak unutamayacakları anılar kazandı. - DÜZCE