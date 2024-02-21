Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın annesi vefat etti - Son Dakika
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Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın annesi vefat etti

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık\'ın annesi vefat etti

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın 88 yaşındaki annesi Aysel Işık, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Cemal Işık, sosyal medyada yayınladığı mesajda annesinin vefatını duyurarak, cenazenin Kayseri'de defnedileceğini belirtti.

21.02.2024 12:00  Güncelleme: 12:07
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DENİZLİ(İHA) – Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın annesi Aysel Işık, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın 88 yaşındaki annesi Aysel Işık bir süredir tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti. Cemal Işık, sosyal medyasından yayınladığı mesajda; "Kıymetli annem Aysel Işık, vefat etmiştir. Acı kaybımız ailemizi derinden yaralamıştır. Yokluğunu daima hissedeceğimiz sevgili anneme Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Kayseri Hulisi Akar camisinden kaldırılacaktır. Seni hiç unutmayacağız." dedi.

Cenaze, Kayseri ilinde Melikgazi ilçesinde Org. Hulisi Akar camisinde bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eski Mezarlığa defin edilecektir. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özel Denizli Tekden Hastanesi Genel Müdürü Cemal Işık'ın annesi vefat etti - Son Dakika

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