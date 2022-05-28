Özel gereksinimli bireyler anneleriyle konser verdi - Son Dakika
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Özel gereksinimli bireyler anneleriyle konser verdi

28.05.2022 12:09
Özel gereksinimli bireyler anneleriyle konser verdi

Özel gereksinimli bireylerden ve annelerinden oluşan Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi bünyesindeki "1 Nota 1 Gülüş Korosu" konseri İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliliğinde gerçekleştirildi.

Özel gereksinimli bireylerden ve annelerinden oluşan Karşıyaka Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi bünyesindeki "1 Nota 1 Gülüş Korosu" konseri İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nun ev sahipliliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe; Karşıyaka Belediyesi Başkanını Temsilen gelen eşi Öznur Tugay, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu, Karşıyaka Kent Konseyi Genel Sekreteri Sema İzgür, Engelli Meclis Başkanı Hayal Öksüz, Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeleri Belma İnan- Hülya Polat, Ziçev İzmir Şube Başkanı Nilgün Öztürk ve Koro Şefi Çiğdem Sabuncuoğlu, İzmir Kavram Meslek Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, akademisyenler ve öğrenciler katılım sağladı.

Özel gereksinimleri ve özel ihtiyaçları bulunan bireyleri yalnızca bir gün değil, yılın 365 günü özel olduklarını hatırlayarak ihtiyaç ve beklentilerine hassasiyet ve farkındalıkla yaklaşılması gerektiğini tekrar hatırlatmak ve özel gereksinimi bulunan tüm bireylerin ötekileştirilmediği bir dünya oluşturmak amacı ışığında yola çıkılan, Spor Yönetimi Programı ve Engelsiz Kavram Koordinatörlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören konserde, özel gereksinimi bulunan bireylerin engel tanımadığı bir kez daha görüldü.

Özel gereksinimli bireylerin toplum önünde böylesine faaliyetlerde bulunmalarının önemini vurgulayan Koro Şefi Çiğdem Sabuncuoğlu, "Hangi mesleği yapıyor olursanız olun, hayatınızda müziğe mutlaka yer verin, gençlerimizin müzikle birlikte değişimlerine şahit olmak muazzam bir deneyim." dedi.

Duygulu anların yaşandığı etkinliğin sonrasında özel gereksinimli gençlere, annelerine, Koro Şefi Çiğdem Sabuncuoğlu'na ve etkinlikte emeği geçen değerli katılımcılara karşılıklı teşekkür belgelerinin takdimi ile etkinlik son buldu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Kent Konseyi, Karşıyaka, Engelli, İzmir, Yerel, Son Dakika

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