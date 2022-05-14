Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı

14.05.2022 12:14
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen kutlama programında özel insanlar gönüllerince eğlendi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen kutlama programında özel insanlar gönüllerince eğlendi.

Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirilmesi, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılması amacıyla her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletler üyesi olan tüm ülkelerde kutlanan "Engelliler Haftası" dolayısıyla program düzenlendi. Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve zihinsel engelli bireyler için el sanatları, okuma-yazma ve müzik kurslarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirildiği Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda özel insanlar için çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Hafta dolayısıyla özel insanlara çeşitli hediyelerin de dağıtıldığı programda spor etkinlikleri, müzik dinletileri, halat çekme ve çuval yarışları ile dart turnuvası gerçekleştirildi. - NEVŞEHİR

Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı
Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı

YORUMLAR
500
Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı Çankaya'da Uçurtmalar Farkındalık İçin Havalandı Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı Son dakika haberleri... Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri engellileri unutmadı

Engelliler Haftası, Nevşehir, gençlik, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Kendall Jenner'ın salatalığı doğrayamaması sosyal medyada gündem oldu
12:01 Sokakta flüt çalan genç, izleyenleri kendisine hayran bıraktı
11:59 İki yaşlı adam kendilerini kaybedip direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı
11:55 Hayatını kaybeden BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, son yolculuğuna uğurlandı
11:51 Beşiktaş, Sörloth'un menajeri ile görüşmeler başladı! Olumlu geçen buluşmanın detayları ortaya çıktı
11:49 Erşan Kuneri izleyicisiyle buluştu! Seyirciler ikiye bölündü
11:41 Köpeklerden kaçmak isteyen adam, düşerek beyin kanaması geçirdi
11:40 Evli çift, otel odasında birlikte olduğu esnada çalışan odaya sızarak videoya aldı
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 12:21:00. #1.13#
SON DAKİKA: Özel insanlar Eğitim Merkezi'nde Engelliler Haftası kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement