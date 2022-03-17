Özel öğrencilerden Türkiye'de ilk olan Atıkbüs'e ziyaret - Son Dakika

Kahramankazan Fatih Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı öğrencileri "Atıktan Sanata" adlı E-Twinning projesi dahilinde 2017 yılında başlayan "Sıfır Atık" projesi kapsamında pilot ilçe seçilen Kızılcahamam'ı ziyaret etti.

2019 yılında Sıfır Atık projesinin çalışmalarına başlayan Kızılcahamam Belediyesi bir ilke imza atarak atık halde bulunan otobüsü dönüştürerek Atıkbüs adıyla projeye kazandırdı. Halkın evlerinde biriktirdiği atıkları Atıkbüs'te tartıp puan karşılığını atık karta yükleyerek projeye halkın katılımı hedeflendi. Atık kartın içinde biriken puanlar ilçede bulunan yerel esnafın dükkanlarında kullanımında sağlanıyor.

Ziyarette Atıkbüs öğrencilere tanıtıldı 2020 yılında ilçede kurulan Atık Merkezi'ne gerçekleştirilen ziyarette tesiste görevli çevre mühendisinin rehberliğinde 14 bölüme ayrılan atık alanlar gezildi. Atıkların ayrıştırılmasıyla ilgili bilgiler alındı.

Kahramankazan Fatih Ortaokulu Özel Eğitim sınıfı Öğretmenleri "Özel Eğitim öğrencilerimizle Kızılcahamam geri dönüşüm tesislerine yaptığımız kısa gezimiz boyunca Kızılcahamam Belediyesinin Sıfır Atık projesinin yürütücülüğünü üstlenen Uğur Demirbaş'ın bilgi ve rehberliği eşliğinde gezimizi tamamladık, katkılarından dolayı Uğur Demirbaş ve İsa Değer başta olmak üzere tüm tesis çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi - ANKARA