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Özel Tarihte Evlenen Çiftler Edirne'yi Doldurdu - Son Dakika
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Özel Tarihte Evlenen Çiftler Edirne'yi Doldurdu

Uğur getireceğine inanan çiftler, 12.12.2023 tarihinde Edirne evlendirme dairesinde dünya evine girmek için yarıştı. Günde ortalama 3 nikah kıyılan Edirne'de bu sayı 8'e yükseldi. Almanya'dan dönüş yapan ve kuaförde tanışan çift ise en özel nikah törenini gerçekleştirdi.

Özel Tarihte Evlenen Çiftler Edirne\'yi Doldurdu
12.12.2023 - 18:25,
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Özel tarihlerde evlenmenin uğur getireceğine inanan çiftler, 12.12.2023 tarihinde hayatlarını birleştirmek için Edirne evlendirme dairesine akın etti.

Edirne'de 12.12.2023 tarihinde nikahlanmak için aylar öncesinden plan yapan çiftler, özellikle saat 12.00'de dünya evine girmek için yarıştı. Edirne'de günde ortalama 3 nikah kıyılırken, bugün bu sayı 8'e yükseldi.

Edirne'de gerçekleştirilen nikah törenlerinin en özel çifti ise Almanya'dan dönüş yapan ve kuaförde tanışan çift oldu. Almanya'dan Türkiye'ye dönüş yapan Gülten Mandacı, saçlarını boyatmak için Fatih Gezer' in iş yerinin bulunduğu kuaföre gitti. Zamanla tanışan Mandacı ve Gezer, evlenmeye karar verdi. Nikah günü için özel bir tarih belirleyen çift, 12.12.2023 tarihine karar verdi.

Gülten Mandacı, "Almanya'dan kesin dönüş yaptık ve yerleşik hayata geçtik. Saçlarımı boyatmak için kuaföre gittim, Fatih saçlarımı boyadı, sonrada gönlümü boyadı ve kalbimi çaldı. Evlenmeye karar verdik. Bugün de özel olduğu için bu tarihte evlenmeye geldik çok mutluyuz" dedi.

Fatih Gezer de, "Geldi kalbimi aldı, bugünde karar noktasının son yeri olan nikaha geldik. Bugün çok mutluyum" diye konuştu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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