Özkaya'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Milli ve manevi duygularımızı en derinden hissettiğimiz bayramlar dayanışmanın, paylaşmanın ve ortak değerler etrafında kenetlenmenin en güçlü ifadesidir. Bu bilinçle, aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bu müstesna günlerin milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Bayramımız mübarek olsun." - ANKARA