Palandöken'de Çığ Tehlikesi - Son Dakika
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Yerel

Palandöken'de Çığ Tehlikesi

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Yasak bölgede kayak yapanlar çığdan son anda kurtuldu, can kaybı ve yaralanma yok.

15.02.2025 14:33
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(ERZURUM) - Erzurum'un Palandöken Dağı'nda kayak pistleri dışında bulunan Yusufun Deresi mevkisinde çığ düştü. Yasak bölgede kayak yapanlar, çığdan son anda kurtuldu. Çığın geliş anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Yaralanma ve can kaybının olmadığı bölgede AFAD ekipleri alan taraması gerçekleştirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'nin kayakçılara kapalı olan Yusufun Deresi mevkisinde çığ düştü. Kayakçılara kapalı olan bölgeye giren yabancı uyruklu 4 kayakçının çığ düşmesine sebep olduğu belirtildi. Kayakçılar yara almadan kurtulurken, bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı bölgede ekipler, alan taraması yaptı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Altın At Kristal Buz Festivali'ne katılan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin olay üzerine kente geri döndüğü öğrenildi. Vali Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'ndaki Yusufun Deresi mevkisinde düşen çığın kuzey pistine aktığını, olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirtti.

Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin de ihbarın hemen ardından bölgeye intikal ederek çalışmalara başladığını bildirdi.

1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı

Palandöken Dağı'nda 21 Aralık 2024'te, yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'nın Sultan Sekisi bölgesindeki antrenmanı sırasında çığ düşmüş, 1 sporcu hayatını kaybetmiş, 3 sporcu da yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Palandöken'de Çığ Tehlikesi - Son Dakika

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