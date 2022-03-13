Palmiyeler için gece mesaisi - Son Dakika
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Palmiyeler için gece mesaisi

13.03.2022 16:51
Palmiyeler için gece mesaisi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, palmiye ağaçları için gece mesaisi yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediye ekipleri, palmiye ağaçları için gece mesaisi yaptı. 2 gecede toplam 800 ağaç budandı.

Gün içerisinde yoğun bir trafik akışının olduğu ilçenin ana arterlerinde palmiye budama işlemi, trafiği aksatmamak adına gece 00.00 ile 06.00 saatleri arasında yapıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü görevlileri, zabıta ekiplerinin trafik önlemleri eşliğinde refüjdeki ağaçların budama işlemini gerçekleştirdi.

2 gecede yaklaşık 600 ağacın budamasının yapıldığı bildirildi. - MUĞLA

Palmiyeler için gece mesaisi
Palmiyeler için gece mesaisi
Palmiyeler için gece mesaisi
Palmiyeler için gece mesaisi
Palmiyeler için gece mesaisi
Palmiyeler için gece mesaisi

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Kaynak: İHA

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