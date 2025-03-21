Pamukkale'de İmamoğlu Protestosu - Son Dakika
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Pamukkale'de İmamoğlu Protestosu

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Polis müdahalesi sonucu 7 öğrenci gözaltına alındı.

21.03.2025 21:41
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(DENİZLİ) - Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlemek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermeyerek müdahalede bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösteren Pamukkale Üniversitesi öğrencileri, bugün AMFİ Park önünde toplanarak yürüyüş düzenlemek istedi. Ancak polis güvenlik gerekçesiyle yürüyüşe izin vermedi.

Bunun üzerine öğrenciler polis barikatına doğru yürüyerek engeli aşmaya çalıştı. Polis ekipleri, biber gazı ve TOMA ile müdahalede bulunarak öğrencileri dağıtmaya çalıştı.

Müdahale sonrasında grup ikiye bölündü

Polis müdahalesinin ardından öğrenciler ikiye ayrıldı. Bir grup olay yerine en yakın toplu taşıma araçlarını kullanarak Çınar Meydanı'na indi. Diğer grup ise Forum Çamlık önünde yeniden bir araya gelerek Çınar Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

7 kişi gözaltına alındı

Kampüs çevresindeki yürüyüş sırasında polis ekipleri, Lise Caddesi'nde 3 öğrenciyi gözaltına aldı. Ardından 4 öğrenci daha gözaltına alınırken, bazı öğrenciler biber gazı ve cop darbelerinden etkilendi.

Gözaltına alınan öğrencilerin durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Pamukkale'de İmamoğlu Protestosu - Son Dakika

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