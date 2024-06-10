Pamukkale'de orman yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Pamukkale'de orman yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediliyor. Bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına vatandaşlar, orman ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümemesi için yoğun çaba harcanırken, Haytabey Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını engellemek için çalışmalar sürüyor.

10.06.2024 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pamukkale'de orman yangını

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalelere devam ediliyor.

Edinilen bilgiye göre; bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey ile Akköy mahalleleri arasında kalan Çeşmebaşı - Kocadüz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarla birlikte bir anda büyüyen yangına önce vatandaşlar, ardından ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Yangının büyümemesi için ekipler yoğun çalışma gerçekleştirirken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Haytabey Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangını tehdit oluşturmaması için yoğun bir çaba harcandığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Çevre, Doğal Afet, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pamukkale'de orman yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 İstanbul Kadıköy’de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar İstanbul Kadıköy'de Ambulansın Önü Kesildi, Hasta Göstermek Zorunda Kaldılar
09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale'de orman yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement